Чубайс предрёк России роль мирового лидера в водородной энергетике

К 2030 году Россия может получать от продажи водорода на мировых рынках 40 миллиардов долларов, страна обладает фантастическими преимуществами. Такое мнение высказал на Гайдаровском форуме специальный представитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

"Я считаю, что в 2030 году Россия может выйти на мировых рынках в диапазон объёмов продаж от шести до десяти миллионов тонн, это под $40 млрд — гигантские цифры", — сказал Чубайс.

По его словам, к этому периоду в стране могут возникнуть до десяти новых отраслей в рамках энергоперехода. К тому жеу России есть фундаментальные преимущества, среди которых как природные, так и технологические.

Чубайс заметил, что по потенциальному объёму индустрии улавливания и хранения углерода сопоставимых с Россией стран просто нет, а если учитывать, что у нас этот процесс будет дешевле, возникнут предпосылки для прихода инвесторов, готовых вкладывать деньги в подобные проекты.