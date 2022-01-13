Чубайс предрёк России роль мирового лидера в водородной энергетике
А по потенциальному объёму индустрии улавливания и хранения углерода сопоставимых с Россией стран просто нет, заметил спецпредставитель президента РФ.
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс © Kremlin.ru
К 2030 году Россия может получать от продажи водорода на мировых рынках 40 миллиардов долларов, страна обладает фантастическими преимуществами. Такое мнение высказал на Гайдаровском форуме специальный представитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.
"Я считаю, что в 2030 году Россия может выйти на мировых рынках в диапазон объёмов продаж от шести до десяти миллионов тонн, это под $40 млрд — гигантские цифры", — сказал Чубайс.
По его словам, к этому периоду в стране могут возникнуть до десяти новых отраслей в рамках энергоперехода. К тому жеу России есть фундаментальные преимущества, среди которых как природные, так и технологические.
Чубайс заметил, что по потенциальному объёму индустрии улавливания и хранения углерода сопоставимых с Россией стран просто нет, а если учитывать, что у нас этот процесс будет дешевле, возникнут предпосылки для прихода инвесторов, готовых вкладывать деньги в подобные проекты.
Ранее Лайф рассказывал, что в России к 2036 году появится первая атомная станция для наработки водорода. Лицензия на возведение объекта будет получена подрядчиком уже через три года.
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