Четырёхкратный олимпийский чемпион Тихонов выступил за отставку тренера Шашилова
Ранее стало известно, что в СБР могут поднять данный вопрос на ближайшем заседании правления организации.
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов. Фото © СБР
Старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова нужно уволить из национальной команды, если подтвердятся случаи нарушения им режима. Об этом РИА "Новости" заявил четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
"Если это так, то это вопиющее безобразие. Какие-то слухи кругом ходят, что Шашилов нарушает режим, но я точно не знаю. Опять же, если это так, надо разбираться и снимать тренера. Не важно, сколько там осталось до Олимпиады. Я всегда был за дисциплину, чтобы не было никаких опозданий и уж тем более нарушений режима", — заявил легендарный биатлонист.
Тихонов заметил, что Шашилов стал старшим тренером сборной только потому, что остальные специалисты отказались занимать этот пост. При этом сам четырёхкратный олимпийский чемпион не считает наставника сильным тренером. Говоря о возможном снятии Шашилова, Тихонов подчеркнул, что перед этим нужно поинтересоваться мнением спортсменок на этот счёт.
Невнятные результаты и вопросы "по режиму": Почему старшего тренера женской сборной России по биатлону захотели уволить за три недели до Олимпиады
Ранее Лайф сообщал, что старшего тренера сборной России по биатлону Михаила Шашилова могут уволить со своего поста за три недели до Олимпиады. Поводом для этого могут стать "различные вопросы", в том числе и "по режиму".
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