Вирусолог Альтштейн призвал переводить сотрудников на удалёнку из-за омикрон-штамма

В связи с распространением в России нового штамма коронавируса "омикрон" необходимо совершить массовый перевод сотрудников на удалённую работу. Такую точку зрения в беседе с Лайфом высказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"По существующим правилам борьбы с эпидемией, где можно перевести на удалёнку, там нужно это сделать. Переводить на удалёнку так, чтобы развалилась экономика, не надо. А там, где это можно сделать, это будет хорошая мера", — уточнил он.

По словам Альтштейна, чем больше людей переведут на работу из дома, тем эффективнее будет борьба с распространением нового штамма. В течение нескольких дней нужно ожидать рывок в количестве заражений этой мутацией в РФ, считает вирусолог.

"Мы уже опытные. Мы уже два года в пандемии. Надо было увеличить наши противоэпидемиологические действия, но я не знаю, удастся это или нет. В основном мы подготовлены к росту "омикрона". Необходимо было бы усилить вакцинацию и ревакцинацию", — заключил собеседник.