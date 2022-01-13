Член ОП Данюк назвал смехотворными возможные санкции США против России

Возможные новые санкции в адрес Москвы со стороны США расцениваются как "смехотворные", заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT.

Он отметил, что санкционная политика против России имеет системный характер. Причём эти ограничения могут действительно быть введены, отметил член ОП. Сами же возможные санкции со стороны США являются "попыткой банального давления на фоне важных переговоров". При этом все, тем более американцы, понимают, что Россия не собирается нападать на Украину. Данюк подчеркнул, что эти вероятные санкции являются "абсолютно смехотворными".

"Не работают даже некоторые секторальные санкции в отношении нашей промышленности, экономики, наших экспортных мощностей. И об этом неоднократно говорили сами американцы, европейцы, что санкционная политика неэффективна", — объяснил специалист.

Данюк указал, что предложение о введении данных санкций стоит расценивать в качестве попытки повысить ставки в рамках переговоров по гарантиям безопасности или же "окончательной утраты реальности и потери лица".