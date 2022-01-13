Член ОП Данюк назвал смехотворными возможные санкции США против России
Предложение о введении этих ограничений следует воспринимать как попытку повысить ставки в рамках переговоров по безопасности или как "окончательную утрату реальности", отметил он.
Никита Данюк © ТАСС / Николай Галкин
Возможные новые санкции в адрес Москвы со стороны США расцениваются как "смехотворные", заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT.
Он отметил, что санкционная политика против России имеет системный характер. Причём эти ограничения могут действительно быть введены, отметил член ОП. Сами же возможные санкции со стороны США являются "попыткой банального давления на фоне важных переговоров". При этом все, тем более американцы, понимают, что Россия не собирается нападать на Украину. Данюк подчеркнул, что эти вероятные санкции являются "абсолютно смехотворными".
"Не работают даже некоторые секторальные санкции в отношении нашей промышленности, экономики, наших экспортных мощностей. И об этом неоднократно говорили сами американцы, европейцы, что санкционная политика неэффективна", — объяснил специалист.
Данюк указал, что предложение о введении данных санкций стоит расценивать в качестве попытки повысить ставки в рамках переговоров по гарантиям безопасности или же "окончательной утраты реальности и потери лица".
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение санкций США против Путина стало бы запредельной мерой. При этом на вопрос о готовности зеркальных мер в отношении президента Байдена он уточнил, что Москва всегда готова и будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам страны.
Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной. В Кремле уже заявили, что санкции США против президента России стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.
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