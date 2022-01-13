Рябков заявил, что Россия справится с последствиями новых санкций США

Россия сможет справиться с политикой прессинга и введения новых санкций со стороны США. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы найдём альтернативы что бы ни было. Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась под угрозами и при шантаже", — сказал дипломат.