Рябков заявил, что Россия справится с последствиями новых санкций США
Наша страна никогда не прогибалась под давлением, не поддавалась под угрозами и при шантаже, обратил внимание дипломат.
Сергей Рябков © Twitter / МИД России
Россия сможет справиться с политикой прессинга и введения новых санкций со стороны США. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы найдём альтернативы что бы ни было. Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась под угрозами и при шантаже", — сказал дипломат.
Наиболее оголтелые противники России среди американских политиков, аналитиков и политологов, понимающие, что предыдущие ограничительные меры, введённые против Москвы, не принесли ожидаемого ими эффекта, тем не менее приходят к выводам, что необходимо и дальше наращивать этот прессинг, уточнил Рябков.
Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной. В Кремле уже заявили, что санкции США против президента России стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.
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