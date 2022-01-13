Рябков заявил, что Украина упивается иллюзией реванша

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Украина упивается иллюзией реванша. Сейчас Киев ищет повод для окончательного отказа от выполнения Минских соглашений, заявил дипломат в эфире телеканала RTVI.

"Тем более в ситуации, когда мы имеем таких соседей, как сегодняшняя Украина, которая упивается иллюзией реванша, которая ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения минского комплекса мер, которая спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников", — указал Рябков.

По его словам, при такой ситуации может быть любая провокация в сторону РФ. Однако власти российского государства не допустят возможности возложения ответственности на них за очень тяжёлые последствия: "Мы просто предупреждаем, что нужен натовский откат".