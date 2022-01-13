Решение об индексации пенсий выше инфляции внесут в уже существующий закон

Совет Федерации заинтересован в том, чтобы как можно скорее был принят закон об индексации страховых пенсий по старости выше инфляции. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Мы заинтересованы в скорейшем принятии. Думаю, будет правильно внести поправку в один из законов, чтобы такое решение было принято более оперативно", — сказала она журналистам.