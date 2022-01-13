Решение об индексации пенсий выше инфляции внесут в уже существующий закон
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, это позволит оперативнее принять предложение.
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Совет Федерации заинтересован в том, чтобы как можно скорее был принят закон об индексации страховых пенсий по старости выше инфляции. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"Мы заинтересованы в скорейшем принятии. Думаю, будет правильно внести поправку в один из законов, чтобы такое решение было принято более оперативно", — сказала она журналистам.
Матвиенко отметила, что в Госдуме обсуждается вопрос, в каком именно виде будет приниматься законодательная мера.
Напомним, ещё в конце 2021 года на совещании по социальным вопросам Владимир Путин заявил, что от принципа индексации пенсий выше уровня инфляции нельзя отступать. И 12 января глава государства предложил правительству повысить выплаты на 8,6%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что таким образом средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля, мера коснётся 30,8 миллиона россиян.
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