Дерматолог Галлямова объяснила, как часто на самом деле нужно менять постельное бельё

Грязное постельное бельё повышает риск создания условий для размножения вредоносных бактерий и вирусов. О том, как часто необходимо менять комплекты, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

"Вопрос о том, как часто нужно менять постельное бельё, ненаучный. Мы можем только делать предположения. Если вы здоровый человек и у вас нет проблем с кожей, то оптимально менять его раз в пять-семь дней", — цитирует "Вечерняя Москва" специалиста.

При этом людям, страдающим кожными заболеваниями, менять постельное бельё нужно чаще, отметила Галлямова. Причём, по её словам, в особых случаях это следует делать ежедневно. Вместе с тем медик добавила, что детям необходимо стирать комплект раз в неделю при температуре не более 60 градусов.