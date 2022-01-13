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Дерматолог Галлямова объяснила, как часто на самом деле нужно менять постельное бельё

При этом людям, страдающим кожными заболеваниями, стирать комплект нужно чаще, отметила медик. Причём, по её словам, в особых случаях это следует делать каждый день.

13 января, 12:20

Фото © Pixabay

Грязное постельное бельё повышает риск создания условий для размножения вредоносных бактерий и вирусов. О том, как часто необходимо менять комплекты, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

"Вопрос о том, как часто нужно менять постельное бельё, ненаучный. Мы можем только делать предположения. Если вы здоровый человек и у вас нет проблем с кожей, то оптимально менять его раз в пять-семь дней", — цитирует "Вечерняя Москва" специалиста.

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При этом людям, страдающим кожными заболеваниями, менять постельное бельё нужно чаще, отметила Галлямова. Причём, по её словам, в особых случаях это следует делать ежедневно. Вместе с тем медик добавила, что детям необходимо стирать комплект раз в неделю при температуре не более 60 градусов.

А ранее дерматолог Ирина Скорогудаева назвала главную ошибку ношения защитной маски на морозе. Для защиты от ветра и холода медик посоветовала пользоваться тёплым шарфом, но не из шерстяной ткани.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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