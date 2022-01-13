Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус
Накануне на фоне роста случаев заражения КХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата.
Фото © ХК "Динамо" Минск
Тесты на коронавирусную инфекцию двадцати хоккеистов минского "Динамо" дали положительный результат. Об этом сообщается на сайте белорусского клуба.
"При последнем тесте на CoViD-19 в составе минского "Динамо" было получено 20 положительных результатов. Поэтому хоккеисты отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных. Также в списке сдавших положительные ПЦР-тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
В турнирной таблице Западной конференции КХЛ минское "Динамо" занимает восьмое место. В 47 матчах команда канадского специалиста Крэйга Вудкрофта набрала 54 очка.
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