Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус

Тесты на коронавирусную инфекцию двадцати хоккеистов минского "Динамо" дали положительный результат. Об этом сообщается на сайте белорусского клуба.

"При последнем тесте на CoViD-19 в составе минского "Динамо" было получено 20 положительных результатов. Поэтому хоккеисты отправились на самоизоляцию и были переведены в список травмированных. Также в списке сдавших положительные ПЦР-тесты оказались некоторые представители тренерского штаба и персонала", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.