Лавров: Запад пытался утвердить своё доминирование на прошедших переговорах РФ и НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада утвердить своё доминирование в полной мере проявились в ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе. Об этом дипломат рассказал в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".

"Что касается переговоров, они <…> отражают серьёзное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить своё доминирование, беспрекословно добиваться всего того, что ему кажется необходимым для продвижения своих интересов", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Однако, по словам министра, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, переговоры были "деловыми".

"Могу подтвердить то, что мы говорили: переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жёсткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она всё-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", — сказал Лавров.

В целом, по оценке министра, переговоры по гарантиям безопасности прошли так, как ожидалось.

"Я думаю, мы достаточно хорошо знаем американских переговорщиков, много раз с ними встречались по разным поводам", — добавил он.