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Лавров: Запад пытался утвердить своё доминирование на прошедших переговорах РФ и НАТО

Однако, по словам министра, несмотря на бескомпромиссность позиции, переговоры были "деловыми".

13 января, 12:34

Министр иностранных дел России Сергей Лавров © Flickr / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада утвердить своё доминирование в полной мере проявились в ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе. Об этом дипломат рассказал в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".

"Что касается переговоров, они <…> отражают серьёзное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить своё доминирование, беспрекословно добиваться всего того, что ему кажется необходимым для продвижения своих интересов", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Однако, по словам министра, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, переговоры были "деловыми".

"Могу подтвердить то, что мы говорили: переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жёсткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она всё-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", — сказал Лавров.

В целом, по оценке министра, переговоры по гарантиям безопасности прошли так, как ожидалось.

"Я думаю, мы достаточно хорошо знаем американских переговорщиков, много раз с ними встречались по разным поводам", — добавил он.

Рябков: Разговор России с США и НАТО по гарантиям безопасности зашёл в тупик

Рябков: Разговор России с США и НАТО по гарантиям безопасности зашёл в тупик

Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

По итогам встречи НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам главы альянса Йенса Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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