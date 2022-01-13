Лавров: Запад пытался утвердить своё доминирование на прошедших переговорах РФ и НАТО
Однако, по словам министра, несмотря на бескомпромиссность позиции, переговоры были "деловыми".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров © Flickr / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки Запада утвердить своё доминирование в полной мере проявились в ходе переговоров по гарантиям безопасности в Женеве и Брюсселе. Об этом дипломат рассказал в интервью Первому каналу в программе "Большая игра".
"Что касается переговоров, они <…> отражают серьёзное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить своё доминирование, беспрекословно добиваться всего того, что ему кажется необходимым для продвижения своих интересов", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Однако, по словам министра, несмотря на бескомпромиссность позиции Запада, переговоры были "деловыми".
"Могу подтвердить то, что мы говорили: переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жёсткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она всё-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне", — сказал Лавров.
В целом, по оценке министра, переговоры по гарантиям безопасности прошли так, как ожидалось.
"Я думаю, мы достаточно хорошо знаем американских переговорщиков, много раз с ними встречались по разным поводам", — добавил он.
Напомним, что 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
По итогам встречи НАТО отказалось идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. По словам главы альянса Йенса Столтенберга, союзники "готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО".
Комментариев: 0