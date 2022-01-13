Доставшаяся москвичу в наследство с квартирой мина могла пролежать в доме два года

Жилец дома рассказал о владельце найденной мины времён ВОВ © LIFE

Обнаруженная в доме в центре Москвы мина времён Великой Отечественной войны могла пролежать в квартире целых два года. Об этом сообщил один из жильцов дома в Малом Власьевском переулке, где и был найден снаряд.

"На самом деле хозяина квартиры, где обнаружили бомбу, не стало давным-давно. Его внука я знаю, он как раз и нашёл эту бомбу, спасибо ему, что он хотя бы сообщил об этом в полицию. <...> Я знаю, что этого дедушки уже давно нет. По дате его кончины получается, что эта бомба лежала около двух лет в этой бесхозной квартире", — рассказал мужчина Лайфу.

Об эвакуации наш собеседник вообще узнал от соседки, которая ехала вместе с ним в лифте. Как он отметил, многие жильцы дома, включая пожилых и иностранцев, до сих пор понятия не имеют, что в одной из квартир прямо сейчас сапёры разминируют снаряд. Как полагает мужчина, видимо, специалисты решили, что мина не так опасна, поэтому обошлось без эвакуации.