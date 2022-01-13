Лавров: Угрозы Вашингтона санкциями против России аррогантны и абсурдны

" [Угрозы санкций со стороны США] настолько аррогантны и абсурдны, по-моему, для любого человека это понятно. Именно такого рода абсурдные решения Конгресс [США] принимал не раз, и я не исключаю ничего", — отметил глава МИД РФ.

Дипломат добавил, что Россия, конечно, будет реагировать на новые ограничения. Лавров подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Джо Байденом сказал, что, если США "пойдут по этому пути, это будет разрушать отношения" между странами. Кроме того, министр отметил, что Москва не хочет никого пугать и будет принимать решения на основе конкретной ситуации, которая сложится в результате тех или иных действий Вашингтона и его западных союзников.