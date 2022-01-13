Лавров: Угрозы Вашингтона санкциями против России аррогантны и абсурдны
Глава МИД РФ также отметил, что Москва, конечно же, будет реагировать на подобные действия. При этом он подчеркнул, что РФ не хочет никого пугать.
Сергей Лавров © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Угрозы введения санкций со стороны США против России надменны и абсурдны, это понятно любому. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
"[Угрозы санкций со стороны США] настолько аррогантны и абсурдны, по-моему, для любого человека это понятно. Именно такого рода абсурдные решения Конгресс [США] принимал не раз, и я не исключаю ничего", — отметил глава МИД РФ.
Дипломат добавил, что Россия, конечно, будет реагировать на новые ограничения. Лавров подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Джо Байденом сказал, что, если США "пойдут по этому пути, это будет разрушать отношения" между странами. Кроме того, министр отметил, что Москва не хочет никого пугать и будет принимать решения на основе конкретной ситуации, которая сложится в результате тех или иных действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной. В Кремле уже заявили, что санкции США против президента России стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.
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