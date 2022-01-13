Лавров назвал нервным срывом проект санкций США против России

"Я считаю, что это своего рода такой нервный срыв. В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить", — сказал дипломат.

Лавров добавил, что с изумлением читает все подобные инициативы, так как сенаторы "вроде взрослые люди, серьёзные политики". Он подчеркнул, что такого рода шаги "не делают чести абсолютно". Министр указал, что в проекте даже есть предложения вводить санкции вне зависимости от того, будет ли так называемое нападение на Украину или нет, "просто за то, что не убираем войска со своей территории".