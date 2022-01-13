Лавров назвал нервным срывом проект санкций США против России
Глава МИД РФ отметил, что с изумлением читает о всех подобных инициативах. По его словам, такие шаги "не делают чести абсолютно".
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Кирилл Каллиников / POOL
Законопроект американских сенаторов о новых санкциях против России в случае "нападения на Украину" является нервным срывом. Такое мнение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала.
"Я считаю, что это своего рода такой нервный срыв. В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить", — сказал дипломат.
Лавров добавил, что с изумлением читает все подобные инициативы, так как сенаторы "вроде взрослые люди, серьёзные политики". Он подчеркнул, что такого рода шаги "не делают чести абсолютно". Министр указал, что в проекте даже есть предложения вводить санкции вне зависимости от того, будет ли так называемое нападение на Украину или нет, "просто за то, что не убираем войска со своей территории".
Напомним, ранее Сенат США опубликовал законопроект о санкциях против Путина и российских банков. Авторы назвали документ сигналом о готовности добиться "разрушительных последствий" для экономики РФ в случае эскалации в Незалежной. В Кремле уже заявили, что санкции США против президента России стали бы запредельным шагом, который можно сравнить с разрывом отношений. А посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что звучащие в Капитолии призывы ввести санкции против руководства России провокационны и бесперспективны. За требованиями законодателей "побольнее наказать" РФ кроется попытка воздействовать на Москву на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности, объяснил дипломат.
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