Курс рубля на Московской бирже ослаб на фоне прогноза Рябкова относительно санкций США

По данным Московской биржи на 14:45 мск, в ходе валютных торгов курс рубля ослаб к доллару и евро. Российская валюта подешевела на фоне заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Москва найдёт альтернативы в случае введения новых санкций США.

До публикации заявления курс доллара составлял 74,81 рубля (+0,14%), а курс евро находился на отметке 85,78 рубля (+0,32%). После публикации, по данным на 14:45 мск, доллар вырос на 0,4%, до 75,01 рубля, евро — до 85,98 рубля (+0,56%).