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Лавров 18 января встретится в Москве с главой МИД Германии Бербок

Этот визит в Россию станет первым для дипломата после назначения на должность руководителя внешнеполитической службы ФРГ.

13 января, 12:57
<p>Глава МИД ФРГ Анналена Бербок © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXOl8UHKOSW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">abaerbock</a></p>

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок © Instagram / abaerbock

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 января встретится в Москве с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с федеральным министром иностранных дел ФРГ", — сказала дипломат на брифинге.

Захарова уточнила, что Бербок посетит столицу РФ с рабочим визитом, а встреча с Лавровым станет для неё первой после назначения на должность руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ.

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Ранее Лайф рассказывал о переговорах Лаврова и главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара. В ходе них стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий и здравоохранения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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