Лавров 18 января встретится в Москве с главой МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 января встретится в Москве с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с федеральным министром иностранных дел ФРГ", — сказала дипломат на брифинге.

Захарова уточнила, что Бербок посетит столицу РФ с рабочим визитом, а встреча с Лавровым станет для неё первой после назначения на должность руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ.