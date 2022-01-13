Лавров 18 января встретится в Москве с главой МИД Германии Бербок
Этот визит в Россию станет первым для дипломата после назначения на должность руководителя внешнеполитической службы ФРГ.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок © Instagram / abaerbock
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 января встретится в Москве с немецкой коллегой Анналеной Бербок. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры с федеральным министром иностранных дел ФРГ", — сказала дипломат на брифинге.
Захарова уточнила, что Бербок посетит столицу РФ с рабочим визитом, а встреча с Лавровым станет для неё первой после назначения на должность руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ.
Ранее Лайф рассказывал о переговорах Лаврова и главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара. В ходе них стороны подтвердили намерение продолжить сотрудничество в сферах экономики и инвестиций, ядерной энергетики, космоса, высоких технологий и здравоохранения.
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