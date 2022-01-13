Глава ОБСЕ Рау заявил о высочайшем за последние 30 лет риске войны в Европе
По словам дипломата, организация сосредоточится, в частности, на мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.
Збигнев Рау © Getty Images / Omar Marques
Риск возникновения войны в Европе на текущий момент достиг своего пика за последние 30 лет. Об этом заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау.
"Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет", — подчеркнул дипломат на открытии заседания Постоянного совета организации.
Рау добавил, что в настоящее время страны – члены ОБСЕ сталкиваются с различными вызовами миру и безопасности.
"Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии CoViD-19, а также нарушения прав человека и основных свобод ведут к росту неопределённости, непредсказуемости и усилению страха в наших обществах", — уточнил он.
Он указал, что именно эти угрозы привели к тому, что риск войны стал самым высоким за три десятилетия.
По словам дипломата, в ОБСЕ сосредоточатся, в частности, на мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.
"Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договорённостями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины", — заключил Рау.
Ранее политолог Дудчак объяснил, зачем США нужна война на Украине. По его словам, Киев надеялся, что именно украинская сторона развяжет конфликт. Об этом говорит неготовность Незалежной к зимнему периоду.
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