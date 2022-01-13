Глава ОБСЕ Рау заявил о высочайшем за последние 30 лет риске войны в Европе

Риск возникновения войны в Европе на текущий момент достиг своего пика за последние 30 лет. Об этом заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет", — подчеркнул дипломат на открытии заседания Постоянного совета организации.

Рау добавил, что в настоящее время страны – члены ОБСЕ сталкиваются с различными вызовами миру и безопасности.

"Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии CoViD-19, а также нарушения прав человека и основных свобод ведут к росту неопределённости, непредсказуемости и усилению страха в наших обществах", — уточнил он.

Он указал, что именно эти угрозы привели к тому, что риск войны стал самым высоким за три десятилетия.

По словам дипломата, в ОБСЕ сосредоточатся, в частности, на мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договорённостями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины", — заключил Рау.