НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава ОБСЕ Рау заявил о высочайшем за последние 30 лет риске войны в Европе

По словам дипломата, организация сосредоточится, в частности, на мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

13 января, 13:01

Збигнев Рау © Getty Images / Omar Marques

Риск возникновения войны в Европе на текущий момент достиг своего пика за последние 30 лет. Об этом заявил председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет", — подчеркнул дипломат на открытии заседания Постоянного совета организации.

Рау добавил, что в настоящее время страны – члены ОБСЕ сталкиваются с различными вызовами миру и безопасности.

"Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии CoViD-19, а также нарушения прав человека и основных свобод ведут к росту неопределённости, непредсказуемости и усилению страха в наших обществах", — уточнил он.

Он указал, что именно эти угрозы привели к тому, что риск войны стал самым высоким за три десятилетия.

По словам дипломата, в ОБСЕ сосредоточатся, в частности, на мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договорённостями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины", — заключил Рау.

Mysl Polska: США намерены сорвать переговоры с Россией, чтобы развязать войну на Украине

Mysl Polska: США намерены сорвать переговоры с Россией, чтобы развязать войну на Украине

Ранее политолог Дудчак объяснил, зачем США нужна война на Украине. По его словам, Киев надеялся, что именно украинская сторона развяжет конфликт. Об этом говорит неготовность Незалежной к зимнему периоду.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1