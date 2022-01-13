Путин — о миссии ОДКБ в Казахстане: Надо возвращаться домой, мы свою задачу выполнили
Президент добавил, что ввод миротворческих сил провели быстро, слаженно и эффективно, большую роль здесь сыграла военно-транспортная авиация РФ.
Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото kremlin.ru
Путин — о миссии ОДКБ в Казахстане: Надо возвращаться домой, мы свою задачу выполнили. Видео LIFE
Миротворческие силы ОДКБ сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, восстановить порядок. Об этом на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент РФ Владимир Путин.
"По сути, это первая такая операция сил ОДКБ, объединёнными усилиями мы выполнили важную задачу. Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно", — отметил Путин.
Он поблагодарил Шойгу, Генштаб и всех, кто руководил операцией, а также выразил надежду, что эта практика применения Вооружённых сил будет дополнительно изучена.
"В целом надо возвращаться домой — мы свою задачу выполнили", — добавил президент РФ.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начался 13 января.
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