Путин — о миссии ОДКБ в Казахстане: Надо возвращаться домой, мы свою задачу выполнили. Видео LIFE

Миротворческие силы ОДКБ сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, восстановить порядок. Об этом на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент РФ Владимир Путин.

"По сути, это первая такая операция сил ОДКБ, объединёнными усилиями мы выполнили важную задачу. Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно", — отметил Путин.

Он поблагодарил Шойгу, Генштаб и всех, кто руководил операцией, а также выразил надежду, что эта практика применения Вооружённых сил будет дополнительно изучена.