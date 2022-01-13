Экипаж "КамАЗ-мастера" под управлением Николаева выиграл третий этап на ралли "Дакар-2022"

Николаев показал время 3 часа 54 минуты 45 секунд. В тройку призёров этапа попали ещё два экипажа "КамАЗ-мастер". Андрей Каргинов стал вторым, уступив победителю 15 секунд. Дмитрий Сотников финишировал третьим с отставанием в две минуты. Пятым стал Антон Шибалов, также представляющий команду из Набережных Челнов (+22.23).