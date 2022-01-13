Экипаж "КамАЗ-мастера" под управлением Николаева выиграл третий этап на ралли "Дакар-2022"
В общем зачёте грузовиков наши спортсмены занимают четыре первых места.
Фото © "КамАЗ-мастер"
Экипаж россиянина Эдуарда Николаева из команды "КамАЗ-мастер" выиграл 11-й, предпоследний, этап ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков. Соревнования проходят на территории Саудовской Аравии.
В ходе этапа участники преодолели спецучасток протяжённостью 346 километров в окрестностях города Биша.
Николаев показал время 3 часа 54 минуты 45 секунд. В тройку призёров этапа попали ещё два экипажа "КамАЗ-мастер". Андрей Каргинов стал вторым, уступив победителю 15 секунд. Дмитрий Сотников финишировал третьим с отставанием в две минуты. Пятым стал Антон Шибалов, также представляющий команду из Набережных Челнов (+22.23).
"Это было в пылу страсти": Голландский гонщик извинился из-за обвинений "КамАЗ-мастера" в жульничестве
В общем зачёте ралли продолжает лидировать Сотников. Николаев идёт вторым с отставанием в 8 минут 18 секунд. Занимающий третье место Шибалов проигрывает 1 час 4 минуты 50 секунд.
Заключительный, 12-й этап "Дакара" пройдёт в пятницу, 14 января. Гонщикам предстоит проехать от Биши до города Джидда. Длина спецучастка составит 164 километра.
Комментариев: 0