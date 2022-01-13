Бастрыкин рассказал о 10 эпизодах по делу Фургала с ущербом на 3,8 миллиарда рублей
Согласно данным следователей, бывший губернатор вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений, связанных с хищением имущества и его легализацией.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал © ТАСС / Сергей Карпухин
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и его сообщники обвиняются в десяти эпизодах преступлений с ущербом на 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с "Российской газетой".
Он указал, что центральный аппарат ведомства завершает расследование уголовного дела в отношении фигурантов преступного сообщества, которое создал Фургал. Так, согласно данным следствия, в 2007–2020 годах экс-губернатор вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений, связанных с хищением имущества и его легализацией.
"Всего обвиняемым инкриминированы десять эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей", — указал Бастрыкин.
Сейчас на имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, денежные средства, а также доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 миллиарда рублей наложен арест, отметил глава СКР.
Лайф напоминает, что Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции. По версии следствия, бывший глава Хабаровского края является организатором преступной группы. А в ноябре того же году ему предъявили новые обвинения, согласно которым он не только создал ОПГ, но также совершил мошенничество в особо крупном размере.
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