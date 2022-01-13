Бастрыкин рассказал о 10 эпизодах по делу Фургала с ущербом на 3,8 миллиарда рублей

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и его сообщники обвиняются в десяти эпизодах преступлений с ущербом на 3,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в беседе с "Российской газетой".

Он указал, что центральный аппарат ведомства завершает расследование уголовного дела в отношении фигурантов преступного сообщества, которое создал Фургал. Так, согласно данным следствия, в 2007–2020 годах экс-губернатор вместе с сообщниками совершил ряд тяжких преступлений, связанных с хищением имущества и его легализацией.

"Всего обвиняемым инкриминированы десять эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 миллиарда рублей", — указал Бастрыкин.