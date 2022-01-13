Тренер хоккейного клуба "Сарматы", который выступает в первенстве Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), Владимир Громилин пнул одного из своих подопечных на скамейке запасных прямо во время матча регулярного чемпионата против команды "Тюменский легион".

По ходу матча Громилин давал установку игрокам своей команды. В какой-то момент от него отвернулся Егор Разумняк. Однако уже через мгновение наставник заставил его обратить на себя внимание, просто пнув игрока.