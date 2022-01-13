Захарова: Закон о национальном сопротивлении может привести к дестабилизации на Украине

Закон "Об основах национального сопротивления", вступивший в силу на Украине с 1 января 2022 года, может стать дополнительной угрозой дестабилизации обстановки в стране. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь с большой долей вероятности оружие может попасть в руки радикальных, плохо контролируемых властями националистов. К чему это может привести, я думаю, вы догадываетесь, — к дополнительной дестабилизации обстановки, к резне и вообще к полному хаосу", — заметила дипломат.