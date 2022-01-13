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Захарова: Закон о национальном сопротивлении может привести к дестабилизации на Украине

По словам дипломата, если оружие попадёт в руки радикальных, плохо контролируемых властями националистов, существует угроза резни и полного хаоса.

13 января, 13:51
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/332830400965342/photos/pb.100068672623504.-2207520000../990681398513569/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Територіальна оборона ЗС України</a></p>

Фото © Facebook / Територіальна оборона ЗС України

Закон "Об основах национального сопротивления", вступивший в силу на Украине с 1 января 2022 года, может стать дополнительной угрозой дестабилизации обстановки в стране. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь с большой долей вероятности оружие может попасть в руки радикальных, плохо контролируемых властями националистов. К чему это может привести, я думаю, вы догадываетесь, — к дополнительной дестабилизации обстановки, к резне и вообще к полному хаосу", — заметила дипломат.

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А ранее Лайф рассказывал, что в Минобороны Украины официально появились американские советники. Их двое, и они будут консультировать Незалежную по оборонным вопросам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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