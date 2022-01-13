Захарова увидела продолжение деструктивной линии США в угрозах новых санкций против РФ

Проект новых санкций США против России, а также военная помощь Украине продолжают деструктивную линию Вашингтона на поддержку Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем это как продолжение, безусловно, деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима", — сказала дипломат на брифинге.