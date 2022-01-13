Захарова увидела продолжение деструктивной линии США в угрозах новых санкций против РФ
По словам российского дипломата, на это также указывает оказываемая Вашингтоном военная помощь Киеву.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © Сайт МИД РФ
Проект новых санкций США против России, а также военная помощь Украине продолжают деструктивную линию Вашингтона на поддержку Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем это как продолжение, безусловно, деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима", — сказала дипломат на брифинге.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал угрозы Вашингтона санкциями против России аррогантными и абсурдными. Министр также отметил, что Москва, конечно же, будет реагировать на подобные действия. При этом подчеркнул, что РФ не хочет никого пугать.
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