Замглавы МИД РФ Рябков предложил наложить тексты Оксимирона на музыку Канье Уэста

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ему очень нравятся тексты Оксимирона и музыка Канье Уэста, и если бы это можно было бы соединить, то "было бы хорошо". Таким мнением замминистра поделился в интервью Тине Канделаки на YouTube-канале "RTVI Развлечения".

"Если бы рэп Оксимирона наложить на музыку мистера Ye (Канье Уэста. — Прим. Лайфа), наверное, это было бы хорошо. Тексты Оксимирона поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон, и изучать. Это большой талант", — сказал Рябков.

Он добавил, что Канье Уэст всегда экспериментировал с музыкой, в свои годы очень многое сделал для хип-хопа. По словам замминистра, и сейчас в композициях исполнителя слышится гармония, и если убрать современную обработку, "послушать отвлечённо", то есть вероятность найти вещи, которые можно "и на балалайке хорошо сыграть, и на рояле, и на арфе".

При этом Рябков отметил, что его любимым американским исполнителем является Леди Гага. По его мнению, она "совершенно уникальна и как композитор, и как певица, и как актриса".