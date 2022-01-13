Арестован обвиняемый в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина
Задержанный заключён под стражу сроком на два месяца, до 11 марта 2022 года.
Скриншот видео © Ковернинский районный суд
Видео ареста обвиняемого в убийстве депутата Розина © Ковернинский районный суд
Сергей Смирнов, 12 января задержанный в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина, арестован на два месяца. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Ковернинского районного суда. Мужчине уже предъявлено обвинение, уточнили в областном СУ СКР.
Смирнов будет находиться под арестом до 11 марта 2022 года, указали в инстанции.
Ранее Смирнов поведал на допросе о "настоящем стрелке". Однако достоверность слов мужчины остаётся под сомнением, так как перед смертью погибший назвал именно его имя.
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Напомним, о смерти муниципального депутата Валентина Розина от огнестрельного ранения печени стало известно 12 января. Предварительно, подозреваемый работал в фирме парламентария и расправился с ним, приревновав сожительницу. Вскоре подозреваемый был задержан, для его поимки был объявлен план "Перехват".
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