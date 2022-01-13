Арестован обвиняемый в убийстве нижегородского депутата Валентина Розина

Видео ареста обвиняемого в убийстве депутата Розина © Ковернинский районный суд

Сергей Смирнов, 12 января задержанный в Нижнем Новгороде по подозрению в убийстве депутата Ковернинского муниципального округа Валентина Розина, арестован на два месяца. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Ковернинского районного суда. Мужчине уже предъявлено обвинение, уточнили в областном СУ СКР.

Смирнов будет находиться под арестом до 11 марта 2022 года, указали в инстанции.