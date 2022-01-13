В возрасте 76 лет умер легендарный педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов
Среди учеников маэстро были Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие другие. Профессор, как отмечается, обладал навыком создания актёров с нуля.
Михаил Лобанов. Фото © VK / Школа-студия МХАТ
На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Михаил Лобанов. Об этом говорится в сообщении на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что Лобанов был режиссёром многих дипломных спектаклей, а также преподавал в Колледже Олега Табакова. Вместе с тем среди учеников маэстро были Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова и многие другие знаменитые актёры.
"Лобанов обладал навыком создавать актёров с нуля. <...> Это был педагог удивительной человечности, честности, обладавший тактом и поразительным доверием к студентам", — добавили в Школе-студии МХАТ.
Михаил Андреевич Лобанов родился 14 ноября 1945 года. После окончания Школы-студии МХАТ в 1972 году был приглашён в труппу Художественного театра, где и сыграл множество центральных ролей. Среди них — Дамис в "Тартюфе", Лариосик в "Днях Турбиных", Кот в "Синей птице" и другие. Кроме того, Лобанов самостоятельно ставил спектакли, а с 1980 года стал преподавать в Школе-студии МХАТ.
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