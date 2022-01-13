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В возрасте 76 лет умер легендарный педагог Школы-студии МХАТ Михаил Лобанов

Среди учеников маэстро были Владимир Машков, Сергей Безруков, Евгений Миронов и многие другие. Профессор, как отмечается, обладал навыком создания актёров с нуля.

13 января, 15:29
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<p>Михаил Лобанов. Фото<em style="font-style: italic;"> </em>© VK / <a href="https://vk.com/mxatschool?z=photo-1010597_457244141/album-1010597_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Школа-студия МХАТ</a></p>

Михаил Лобанов. Фото © VK / Школа-студия МХАТ

На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Михаил Лобанов. Об этом говорится в сообщении на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что Лобанов был режиссёром многих дипломных спектаклей, а также преподавал в Колледже Олега Табакова. Вместе с тем среди учеников маэстро были Сергей Безруков, Владимир Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова и многие другие знаменитые актёры.

"Лобанов обладал навыком создавать актёров с нуля. <...> Это был педагог удивительной человечности, честности, обладавший тактом и поразительным доверием к студентам", — добавили в Школе-студии МХАТ.

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Михаил Андреевич Лобанов родился 14 ноября 1945 года. После окончания Школы-студии МХАТ в 1972 году был приглашён в труппу Художественного театра, где и сыграл множество центральных ролей. Среди них — Дамис в "Тартюфе", Лариосик в "Днях Турбиных", Кот в "Синей птице" и другие. Кроме того, Лобанов самостоятельно ставил спектакли, а с 1980 года стал преподавать в Школе-студии МХАТ.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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