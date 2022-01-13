Бастрыкин поручил проверить сообщения о "минировании" школ в разных регионах России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки по факту массовых эвакуаций учащихся учебных заведений нескольких городов из-за ложных сообщений о минировании. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее Лайф рассказал, что в Москве возбуждено уголовное дело после сообщения о "минировании" Посольства Казахстана. Для проверки информации правоохранители оперативно прибыли на место, однако никаких признаков готовящегося взрыва не нашли.