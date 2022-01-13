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Бастрыкин поручил проверить сообщения о "минировании" школ в разных регионах России

Руководители территориальных следственных органов должны будут изучить все случаи ложных сообщений об актах терроризма в учебных заведениях.

13 января, 15:33
<p>Александр Бастрыкин © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Александр Бастрыкин © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки по факту массовых эвакуаций учащихся учебных заведений нескольких городов из-за ложных сообщений о минировании. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям следственных управлений СК России представить доклады о произошедшем", — говорится в релизе.

Напомним, что 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложных минированиях прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов.

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Ранее Лайф рассказал, что в Москве возбуждено уголовное дело после сообщения о "минировании" Посольства Казахстана. Для проверки информации правоохранители оперативно прибыли на место, однако никаких признаков готовящегося взрыва не нашли.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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