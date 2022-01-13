Песков считает, что ситуация по итогам переговоров с США и НАТО "в целом ясна"
10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "в целом ясной" ситуацию по итогам переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности.
"Ситуация в целом ясна. Предстоит ещё дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов", — сказал он ТАСС.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". А 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой.
Комментариев: 0