Вдова Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала ранее неизданную песню музыканта, записанную для альбома его первой группы "Посев". Она появилась в паблике "Гражданская оборона". Здорово и вечно" в соцсети "ВКонтакте".

"В общем, вот кусочек альбома "Дождь в казарме". Как и многое из "Посевов", это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года", — написала Чумакова в записи.

По словам женщины, она всё же решила приготовить к выпуску все имеющиеся записи первой группы Летова. Однако рассказала о проблеме, ведь не все катушки были подписаны, а супруг при жизни не давал жене слушать эти композиции.