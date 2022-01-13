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Вдова Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта

Она была записана ещё до появления "Гражданской обороны" и относится к первой группе легенды отечественной сцены. В 2022 году его поклонники получат много нового материала.

13 января, 15:38

Фото © VK / "Гражданская оборона". Здорово и вечно"

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова опубликовала ранее неизданную песню музыканта, записанную для альбома его первой группы "Посев". Она появилась в паблике "Гражданская оборона". Здорово и вечно" в соцсети "ВКонтакте".

"В общем, вот кусочек альбома "Дождь в казарме". Как и многое из "Посевов", это некая компиляция из разных стихов примерно одного времени, в данном случае — предновогодних, 1983 года", — написала Чумакова в записи.

По словам женщины, она всё же решила приготовить к выпуску все имеющиеся записи первой группы Летова. Однако рассказала о проблеме, ведь не все катушки были подписаны, а супруг при жизни не давал жене слушать эти композиции.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Великобритании нашли кассету с неизданной ранее песней с участием The Beatles. Впервые её публично поставили в музее легендарной ливерпульской четвёрки, и в скором времени она будет опубликована в Интернете.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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