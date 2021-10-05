"Пластмассовый мир победил": Кто такой Джаред Летов из "Слабого звена", который довёл до истерики весь Twitter

Недавно на телеканале "Мир" вышел очередной эпизод программы "Слабое звено" с Марией Киселёвой. Обычно внимание перетягивает на себя именно ведущая, но в этот раз что-то пошло не так.