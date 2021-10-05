"Пластмассовый мир победил": Кто такой Джаред Летов из "Слабого звена", который довёл до истерики весь Twitter
Недавно на телеканале "Мир" вышел очередной эпизод программы "Слабое звено" с Марией Киселёвой. Обычно внимание перетягивает на себя именно ведущая, но в этот раз что-то пошло не так.
В записи выпуска "Слабого звена" от первого октября принял участие 25-летний москвич по имени Михаил. По словам мужчины, он работает учителем истории и обществознания. И, если знания преподавателя помогли ему "выжить" в первых раундах, в середине игры он сделал такую ошибку, что стал не только слабым звеном, но и мемом. Когда ведущая Мария Киселева спросила у Михаила имя солиста группы "Гражданская оборона", он выдал самый неожиданный и смешной ответ.
Кадры из видео © TikTok / mazeltof_88
— Какое имя носил музыкант Летов?
— Джаред?
— Егор.
Человек, который не разбирается в современной музыке, возможно, даже не поймёт, как Михаил мог так ошибиться и что тут смешного. Отвечая на вопрос, участник назвал имя фронтмена американской рок-группы 30 Seconds To Mars Джареда Лето. Впрочем, Летов и Лето вполне созвучны, тем более они оба музыканты.
Провал участника "Звена" мог бы пройти незамеченным, если бы не пользовательница "Твиттера" maytonskaya. Девушка поделилась провальным моментом у себя в профиле, и твит тут же стал вирусным. За пару дней новость облетела соцсеть, а вскоре забавные ролики на эту тему появились и в русскоязычном сегменте "Тиктока". При этом некоторые отметили, что парень просто не расслышал, что у него спросили, но это не делает его ответ менее смешным.
"А небо всё точно такое же, как если бы ты не продался" — Джаред Летов
Аж взвизгнула, когда смотрела
Это же знаменитое трио, Джаред Летов, Джон Ленин и Владимир Ильич Ленон
Справедливости ради, не слышно, "Лето" там было или "Летов". И Лето действительно Джаред
Стоит отметить: пользователи соцсетей усомнились в компетентности редакторов программы. Ведь по паспорту Летова звали Игорь, а не Егор. Так что это точно был вопрос "со звёздочкой".
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