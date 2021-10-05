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Пять знаков зодиака, у которых настолько развито шестое чувство, что они видят будущее во снах

Если вы относитесь к ним, то стоит прислушиваться к интуиции.

5 октября, 10:16

Фото © Freepik

В вещие сны можно верить, можно — нет, но рано или поздно с ними придётся столкнуться. Особенно если вы относитесь к одному из этих пяти знаков зодиака. Они чаще, чем другие люди, видят во снах будущее. Дело и в интуиции, и в развитых мистических способностях.

Первый из знаков с сильной интуицией — это Рак. Он часто видит во сне грядущие путешествия или перемены в карьере (как правило, в лучшую сторону). А ещё Раки не только сами видят вещие сны, но и умеют правильно растолковывать чужие.

Гиф © Giphy

А вот Близнецы не только видят яркие вещие сны, но и сами приносят удачу. Для окружающих, если среди их близких есть этот знак, он будет как настоящий талисман.

В отличие от предыдущих знаков, Овны видят не только своё будущее во снах. Они умеют предчувствовать глобальные мировые события. Их дар настолько мощный, что этот знак побаивалась даже Ванга.

Гиф © Giphy

Дева — один из самых пунктуальных знаков. Поэтому во сне она не столько предвидит будущее, сколько планирует его и разбирается в собственной жизни. Впрочем, если Дева искренне верит в то, что видит во сне, это непременно сбывается.

Водолеи в прямом смысле черпают из снов жизненные силы. Этот знак практически никогда не видит кошмары. Их сны — яркие, дарящие приятные эмоции и настраивающие на позитивный лад. Правда, в вещие сны Водолеи не верят и предпочитают добиваться успеха наяву, при помощи своего ума и таланта, пишет Пятый канал.

Пять знаков зодиака, чьи мистические способности поразили даже победителя "Битвы экстрасенсов"

Пять знаков зодиака, чьи мистические способности поразили даже победителя "Битвы экстрасенсов"

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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