Spotify назвал топ-5 песен, которые россияне слушали в Новый год

Самой популярной среди российских слушателей песней в первый час 2022 года стала композиция "Новогодняя" группы "Дискотека Авария", сообщили в пресс-службе аудиостримингового сервиса Spotify. Другие строчки заняли не менее известные новогодние хиты.

"Бой курантов сменился треками российских и международных исполнителей. Топ-5 возглавили композиции с праздничной тематикой: первенство досталось группе "Дискотека Авария" с песней "Новогодняя". За ними следуют Last Christmas от Wham!, "Новогодняя" Верки Сердючки, а также Мэрайя Кэри с хитом All I Want for Christmas Is You и Jingle Bell Rock в исполнении Бобби Хелмса", — передаёт ТАСС.

Также в период с 30 декабря по 9 января резко увеличилась популярность песен из советской киноклассики — "Иронии судьбы, или С лёгким паром", "Карнавальной ночи", "Кавказской пленницы", "Джентльменов удачи" и "Чародеев".

"Например, 25% стримов вальса из кинофильма "Карнавальная ночь" приходится на 31 декабря, что в 560 раз выше, чем в любое другое время в году", — добавили в пресс-службе Spotify.

Хитом среди песен советского периода в праздничные дни стала композиция Микаэла Таривердиева "Мне нравится, что вы больны не мной" в исполнении Аллы Пугачёвой, второй по популярности оказалась песня "Пять минут" в исполнении Людмилы Гурченко.