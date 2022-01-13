Защитник "Спартака" Ещенко завершил футбольную карьеру
За красно-белых он провёл 109 матчей и забил один гол начиная с 2016 года.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Бывший защитник сборной России и московского "Спартака" Андрей Ещенко завершил футбольную карьеру, сообщает пресс-служба красно-белых.
"В тренерский штаб вошёл теперь уже бывший защитник Андрей Ещенко. Он выступал за "Спартак" с 2016 года, провёл с тех пор 109 матчей, в которых забил один мяч", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Шок-контент": Защитник "Спартака" Ещенко выложил фото в стрингах, но футболисты ему этого не простили
Добавим, что за годы карьеры в "Спартаке" Андрей Ещенко стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром, а также победителем Суперкубка страны.
Комментариев: 0