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Захарова задумалась, чем заняты кричавшие про "второй Афганистан" и "оккупацию Казахстана"

По словам дипломата, делавшие эти заявления не приносят извинений за дезинформацию и, вероятнее всего, выдумают новую.

13 января, 16:06
<p>Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © <a href="https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/1778290/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © Сайт МИД РФ

Те, кто выдумывал информацию о том, что ввод миротворческих войск ОДКБ в Казахстан станет для России "вторым Афганистаном", так и не принесли извинений за дезинформацию. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

"Интересно, все, кто кричал про "второй Афганистан", "оккупацию Казахстана" и "воссоздание Советского Союза", чем сейчас заняты? Чем-то важным, наверное. Раз не приносят извинения за дезинформацию. Новую придумывают?" — говорится в посте дипломата.

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Ранее Захарова уже критиковала обвинения в адрес России об "оккупации Казахстана". Люди, рассуждающие о некой трансформации республики после ввода миротворцев ОДКБ, не уважают её суверенитет, заметила дипломат.

Ранее Лайф сообщал о решении выводить миротворческие силы ОДКБ из Афганистана. Для этого будут задействованы самолёты ВКС России. Запланировано по 20 вылетов в день, в первую очередь с иностранными представителями. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, завершить всю работу миротворческого контингента в республике планируется к 19 января. Он также заметил, что ввод миротворцев позволил высвободить 1,6 тысячи человек в Казахстане для борьбы с бандитами.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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