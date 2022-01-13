Захарова задумалась, чем заняты кричавшие про "второй Афганистан" и "оккупацию Казахстана"
По словам дипломата, делавшие эти заявления не приносят извинений за дезинформацию и, вероятнее всего, выдумают новую.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © Сайт МИД РФ
Те, кто выдумывал информацию о том, что ввод миротворческих войск ОДКБ в Казахстан станет для России "вторым Афганистаном", так и не принесли извинений за дезинформацию. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.
"Интересно, все, кто кричал про "второй Афганистан", "оккупацию Казахстана" и "воссоздание Советского Союза", чем сейчас заняты? Чем-то важным, наверное. Раз не приносят извинения за дезинформацию. Новую придумывают?" — говорится в посте дипломата.
Ранее Захарова уже критиковала обвинения в адрес России об "оккупации Казахстана". Люди, рассуждающие о некой трансформации республики после ввода миротворцев ОДКБ, не уважают её суверенитет, заметила дипломат.
Ранее Лайф сообщал о решении выводить миротворческие силы ОДКБ из Афганистана. Для этого будут задействованы самолёты ВКС России. Запланировано по 20 вылетов в день, в первую очередь с иностранными представителями. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, завершить всю работу миротворческого контингента в республике планируется к 19 января. Он также заметил, что ввод миротворцев позволил высвободить 1,6 тысячи человек в Казахстане для борьбы с бандитами.
Комментариев: 0