Захарова задумалась, чем заняты кричавшие про "второй Афганистан" и "оккупацию Казахстана"

Те, кто выдумывал информацию о том, что ввод миротворческих войск ОДКБ в Казахстан станет для России "вторым Афганистаном", так и не принесли извинений за дезинформацию. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале.

"Интересно, все, кто кричал про "второй Афганистан", "оккупацию Казахстана" и "воссоздание Советского Союза", чем сейчас заняты? Чем-то важным, наверное. Раз не приносят извинения за дезинформацию. Новую придумывают?" — говорится в посте дипломата.

Ранее Захарова уже критиковала обвинения в адрес России об "оккупации Казахстана". Люди, рассуждающие о некой трансформации республики после ввода миротворцев ОДКБ, не уважают её суверенитет, заметила дипломат.