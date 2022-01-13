Терапевт Чернышова перечислила места, где риск заражения "омикроном" особенно велик

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила о риске заражения омикрон-штаммом при пользовании эскалатором в общественных местах. В беседе с "Москвой 24" эксперт пояснила, что в любом случае стоит соблюдать меры безопасности.

"Если мы держимся за перила на эскалаторе, нужно протирать руки спиртосодержащим раствором или быть в перчатках. Лица не касаться, маску не снимать и постараться в очереди стоять неблизко друг к другу. Те же правила следует соблюдать и при очередях в магазинах", — рассказала она.

Чернышова отметила, что расстояния между людьми в полтора метра достаточно, и этой дистанции стоит придерживаться при любой возможности.

Ещё одним потенциально опасным местом являются лифты в торговых центрах. Терапевт порекомендовала при поездках в них надевать маску и перчатки либо пользоваться лестницей.

"Задерживать дыхание, если кто-то чихнул, не спасёт, потому что вирусы не летают сами по себе по одному. Они вылетают на капельках слюны, и если уж эта капелька попала на ту же маску, то она там и осталась, хоть задерживай дыхание, хоть не задерживай", — резюмировала медик.