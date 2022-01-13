Сверхактивный штамм уже в России: "Омикрон" сегодня, 13.01.2022, самые свежие новости 13 января, 14:47 Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре на Каширском шоссе © Агентство "Москва"

Что такое "омикрон" и откуда он появился

Омикрон — это очередной штамм вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание коронавирусной инфекцией. Штамм отличается от других большим количеством мутаций.

В Роспотребнадзоре утверждают, что мутация "омикрона" увеличивает заболеваемость вирусом, усиливает связываемость с рецепторами и проникновение вируса в клетки. Часть специалистов предполагает, что штамм развился у человека со слабой иммунной системой. Организм не мог сопротивляться вирусу, который в свою очередь приспособился и видоизменился. Данный процесс учёные именуют "микроэволюцией".

Этот штамм коронавируса впервые обнаружили в первом полугодии 2021-го в Южной Африке.

Ему дали наименование по 15-й букве греческого алфавита, а буквы "ню" и "кси" пропустили. Так как "ню звучит схоже с английским словом new, а "кси" созвучно с популярной фамилией в Китае, которую носит и председатель Коммунистической партии Китая Си (Кси) Цзиньпин. Притом в первом случае это ещё обусловлено тем, что инфекция не новая, а просто является ещё одним вариантом старой, а во втором — Китай всё ещё многие винят в начале пандемии, так как, напомним, именно там был зарегистрирован первый заболевший, в городе Ухань.

Коронавирусная обстановка в России на 13.01.2022: последние данные об "омикроне"

За последние сутки в РФ выявили 21 155 новых случаев заражения CoViD-19, как сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России выявлено 21 155 случаев коронавируса в 85 регионах", — говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что 14% из них не имели клинических проявлений болезни.

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Москве (5490), Санкт-Петербурге (1839) и Подмосковье (1556).

Всего в России за время пандемии зарегистрировали 10 723 305 случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки от инфекции в стране скончалось 740 пациентов. За всё время в России от коронавируса умерло 319 172 человека.

"За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 25 984 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 784 348 человек", — добавили в оперштабе.

Чем примечателен новый штамм коронавируса, читайте далее

Последние новости об "омикроне" на сегодня 13.01.2022: врач рассказал об особенностях нового штамма коронавируса "омикрон"

Андрей Кондрахин, клинический фармаколог, терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал "Парламентской газете", чего стоит ожидать в ближайшее время от "омикрона". Обнаружили его в ноябре 2021 года, тогда же он и начал стремительно распространяться в связи с большим количеством мутаций. На данный момент в России выявлено уже более ста заражённых, но специалист считает, что очень скоро их станет намного больше, ведь недавно подошли к концу новогодние каникулы, во время которых огромное количество россиян уезжали за границу, где "омикрон" распространяется неимоверно быстро.

— Мы уже знаем, что контагиозность (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым) этого штамма выше, чем у других. Один человек, инфицированный "омикроном", способен заразить 8–9 человек, — рассказал эксперт.

Но не стоит забывать, что новый штамм, в отличие от "дельты", почти не вызывает тяжёлого течения заболевания. На данный момент зарегистрировано лишь несколько единичных летальных исхода, связанных с "омикроном".

Но всё же чем больше появляется больных, тем больше возможны новые мутации, а следовательно, и тяжёлое течение заболевания.

— Нужно помнить, что есть люди, которые в принципе плохо переносят любую вирусную инфекцию, не только вызванную "омикроном". Если заболеваемость начнёт в разы увеличиваться, то мы неизбежно получим и увеличение нагрузки на систему здравоохранения. Тем, кто ещё не вакцинировался, необходимо это сделать, — добавил Кондрахин.

О симптомах омикрон-штамма у заболевших читайте в следующей главе

Свежие новости о новом штамме коронавируса сегодня, 13.01.2022: "туалетные" симптомы омикрон-штамма CoViD-19

Специалисты из ВОЗ сообщают, что омикрон-штамм, который обнаружили в ноябре прошлого года стремительно распространяется во всём мире и становится доминирующим вариантом ковид-19. Также эксперты назвали симптомы, появление которых возможно у некоторых больных во время похода в туалет.

Врачи рекомендуют обращать внимание на такие моменты, как затруднённое дыхание, одышка, быстрая утомляемость, боль в теле и мышцах, боль в горле и головная боль, насморк или заложенность носа. Возможно, именно эти симптомы помогут вовремя распознать наличие инфекции. Ещё некоторые больные испытывают жалобы связанные с диареей или рвотой.

Часто всё это сопровождается повышенной, даже высокой температурой тела, сильным кашлем, а также пропадает или изменяется обоняние и вкус, как отмечали медики. Они также добавили, что люди, уже переболевшие коронавирусом, не защищены от "омикрона" и находятся в той же опасности, поэтому необходимо соблюдать все предосторожности, а в случае подозрения на появление инфекции незамедлительно обратиться в больницу.

Авторы Ксения Вернер