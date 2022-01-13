ЕС на полгода продлил экономические санкции против России

Евросоюз продлил на полгода секторальные экономические санкции против России, которые были введены в июле 2014 года из-за "действий, подрывающих суверенитет Украины". Об этом стало известно из распространённого заявления Совета ЕС.

"Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года", — говорится в сообщении.

Решение приняли, основываясь на последней оценке состояния выполнения Минских соглашений. В свете того факта, что Россия, по мнению представителей ЕС, реализовала их не в полной мере, в Брюсселе единогласно приняли решение продлить экономические санкции.

Также в релизе говорится о введении "дополнительных мер" в ответ на "незаконную аннексию Крыма и города Севастополя" Россией и "преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".

"К ним относятся: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (заморозка активов и ограничения на поездки) и конкретные ограничения на экономические отношения с Крымом и Севастополем", — говорится в заявлении ЕС.