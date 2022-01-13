Как новые суперсанкции против Владимира Путина и российских банков могут ударить по самой Америке
Экономисты считают, что США не решатся на такие меры, так как последствия бумеранга скажутся на американской экономике сильнее, чем на российской.
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Проект нового пакета санкций сенаторов США против государственного долга России, банковского сектора и президента Путина и ряда чиновников является актом внутриполитической борьбы, так как через несколько месяцев почти половине конгрессменов предстоят перевыборы. Ограничения в отношении первых лиц грозят разрывом отношений между странами, и Америке это точно не нужно, считают политологи.
Документ включает ограничения против Владимира Путина, Михаила Мишустина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова и других военных. Кроме того, предлагается список банков, в отношении которых тоже примут меры, блокируется банковская система переводов SWIFT, которой российские экономисты давно предлагают европейские или китайские аналоги.
— Санкции привязаны к варианту, что Россия первой нападёт на Украину, но этого не произойдёт. Для перевыборов в конгресс большая часть сенаторов использует внешнеполитическую риторику. Драка между демократами и республиканцами уже выливалась в то, что в оборонный бюджет США пытались включить санкции против "Северного потока – 2". Однако Байден вычеркнул их из документа. Это имеет громкое звучание, но к реальным внешнеполитическим событиям не имеет отношения. Потому что американский президент находится в постоянном диалоге с Путиным. Он уже не раз подчёркивал, что необходимо найти выход из противоречий
Политолог Александр Роджерс объясняет, что в случае, если как минимум три банка из предложенного списка: Сбербанк, ВТБ, "Газпромбанк", ВЭБ, РФПИ, МКБ, "Альфа-банк", Россельхозбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, "Совкомбанк", "Транскапиталбанк" попадут под действие санкций, то легко смогут обойти их. Так работала в своё время система ДНР, используя особые шлюзы других банков.
Список направлений американских производств легко заменить китайскими или тайваньскими товарами, включая микросхемы и чипы. Альтернатив SWIFT существует множество. Убытки понесёт сама компания, наши перейдут на аналоги — ничего страшного не произойдёт. Штаты никогда не являлись для России особым торговым партнёром, объём не превышает 15 млрд долларов
Подобный шаг, по мнению ряда экономистов, может вынудить главу страны изменить экономический путь развития. Так, Михаил Хазин предлагает версию отказа от капиталистического тренда. По его словам, глава России уже не раз заявлял о "неэффективности капиталистической и либеральной системы в масштабах всего мира", признавая, что такой формат общественных отношений не принёс большой пользы нашей стране. Он полагает, что США не могут позволить себе санкции, так как у них слишком высокая цена.