Как новые суперсанкции против Владимира Путина и российских банков могут ударить по самой Америке

— Санкции привязаны к варианту, что Россия первой нападёт на Украину, но этого не произойдёт. Для перевыборов в конгресс большая часть сенаторов использует внешнеполитическую риторику. Драка между демократами и республиканцами уже выливалась в то, что в оборонный бюджет США пытались включить санкции против "Северного потока – 2". Однако Байден вычеркнул их из документа. Это имеет громкое звучание, но к реальным внешнеполитическим событиям не имеет отношения. Потому что американский президент находится в постоянном диалоге с Путиным. Он уже не раз подчёркивал, что необходимо найти выход из противоречий

Марат Баширов Политолог