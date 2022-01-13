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Украинский регулятор проверит телеканалы из-за русского языка в новогодних эфирах

С их менеджментом будут проведены беседы для установления оснований подобного вещания, заявила глава ведомства.

13 января, 16:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Украинские телеканалы массово использовали русский язык в своих новогодних эфирах, по данному факту назначена проверка. Об этом заявил представитель Национального совета Незалежной по телевидению и радиовещанию Максим Оноприенко.

"Мы разочарованы и серьёзно возмущены таким количеством русскоговорящего наполнения в эфирах украинских телеканалов в период новогодних праздников", — сказал он в ходе заседания.

По словам Оноприенко, недовольство помимо Нацсовета высказывали и зрители этих каналов, обратившись в регулятор с таким количеством жалоб, сколько ведомство не получало давно. На данный момент устанавливаются основные нарушители, а результаты расследования обязательно будут обнародованы и рассмотрены на ближайших заседаниях, заверил представитель регулятора.

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"Нацсовет будет принимать соответствующие меры", — добавил он.

В свою очередь глава ведомства Ольга Герасимьюк уточнила, что с менеджментом телеканалов будут проведены беседы для установления оснований показа большого количества русскоязычных программ и фильмов.

Ранее Лайф рассказывал, что в горсовете Киева вслед за Ровно и Львовом предложили переименовать Россию в Московию. Авторами инициативы выступили депутаты от партии "Голос", созданной музыкантом Святославом Вакарчуком. В декабре 2021 года аналогичное предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому направил Львовский облсовет. Это получилось сделать лишь со второго раза, поскольку на заседании 7 декабря за инициативу проголосовало слишком мало депутатов. А 17 декабря за переименование проголосовали депутаты Ровенского облсовета.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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