Украинский регулятор проверит телеканалы из-за русского языка в новогодних эфирах

Украинские телеканалы массово использовали русский язык в своих новогодних эфирах, по данному факту назначена проверка. Об этом заявил представитель Национального совета Незалежной по телевидению и радиовещанию Максим Оноприенко.

"Мы разочарованы и серьёзно возмущены таким количеством русскоговорящего наполнения в эфирах украинских телеканалов в период новогодних праздников", — сказал он в ходе заседания.

По словам Оноприенко, недовольство помимо Нацсовета высказывали и зрители этих каналов, обратившись в регулятор с таким количеством жалоб, сколько ведомство не получало давно. На данный момент устанавливаются основные нарушители, а результаты расследования обязательно будут обнародованы и рассмотрены на ближайших заседаниях, заверил представитель регулятора.

"Нацсовет будет принимать соответствующие меры", — добавил он.