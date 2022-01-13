Спасатель Зуев рассказал, как действовать при падении в полынью

Если вы упали в полынью, следует широко расставить руки и начать выкарабкиваться из холодной воды. Об этом сообщил профессиональный спасатель Александр Зуев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что при этом можно помогать себе ногами. Затем следует обязательно откатиться в сторону и вернуться в то место, откуда вы шли. По словам спасателя, в ледяной воде неподготовленный человек может находиться не более десяти минут, потом есть вероятность потерять сознание от холода. После того как вы выбрались, следует снять с себя всю мокрую одежду, выжать её, надеть и отправиться как можно скорее в тёплое место.

Если же вы стали свидетелем того, что в полынье оказался другой человек, ни в коем случае нельзя подавать ему руку, поскольку есть вероятность оказаться в воде самому. Следует лечь на лёд и протянуть оказавшемуся в опасности какой-нибудь предмет, за который можно ухватиться, например, пояс или рюкзак, а уже потом тащить на поверхность.