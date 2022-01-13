Генсек ООН Гутерриш назвал "критически важным" диалог России с США и НАТО

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает критически важным диалог РФ с США и НАТО. Об этом он сообщил в четверг, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряжённости. Диалог между РФ, США и НАТО критически важен для снижения напряжённости и избежания той или иной конфронтации", — подчеркнул генсек ООН.

Также, по словам Гутерриша, обострение ситуации между сторонами стало бы "катастрофой для Европы и всего мира".