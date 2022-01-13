Генсек ООН Гутерриш назвал "критически важным" диалог России с США и НАТО
По его словам, обострение ситуации между сторонами стало бы катастрофой для Европы и всего мира.
Фото © ТАСС / AP Photo / Domenico Stinellis
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает критически важным диалог РФ с США и НАТО. Об этом он сообщил в четверг, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
"Конечно, все обеспокоены нынешней эскалацией напряжённости. Диалог между РФ, США и НАТО критически важен для снижения напряжённости и избежания той или иной конфронтации", — подчеркнул генсек ООН.
Также, по словам Гутерриша, обострение ситуации между сторонами стало бы "катастрофой для Европы и всего мира".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация по итогам переговоров с США и НАТО "в целом ясна". 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО.
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