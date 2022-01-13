Политолог Оленченко указал на жёсткую позицию США по вопросу расширения НАТО

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко в беседе с Лайфом прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что отказ американской стороны от основных предложений по гарантиям безопасности заводит переговоры в тупик. Эксперт также объяснил, почему позиция США по нерасширению Североатлантического альянса "остаётся непробиваемой".

"Состоявшиеся переговоры показали, что американцы занимают жёсткую позицию по вопросам расширения НАТО. И это можно было прогнозировать, потому что после окончания Второй мировой войны американцы только так и действуют", — заявил он.

Так, США пора корректировать свою позицию, и страна начинает это понимать, поэтому согласилась на переговоры, считает Оленченко. Собеседник отметил, что это говорит о желании Соединённых Штатов поддерживать диалог.

Комментируя слова Рябкова о том, что отказ США в ключевых предложениях по гарантиям безопасности заводит ситуацию в тупик, специалист отметил, что Россия "готова продолжать диалог, но не ради самого диалога".

"Это тоже важно, чтобы эти переговоры были по существу. Поэтому та оценка, которую дал Рябков, как раз вписывается в этот образ", — заметил Оленченко.

Кроме того, он указал, что "вряд ли можно назвать шоковой" реакцию США на помощь стран ОДКБ Казахстану. Политолог пояснил, что после распада СССР у США и Запада в целом зародилось чувство "отсутствия оппонентов".

"Сейчас они убеждаются, что Россия и страны, которые входили в состав СССР, в том числе и среднеазиатские, продолжают развиваться, продолжают строить свою внешнюю и внутреннюю политику. Связи между бывшими советскими республиками казались США эфемерными, они считали ОДКБ бумажным проектом. И тут они убедились, что это всё действует и действует быстро, безотказно и самое главное — эффективно", — заявил эксперт.