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Мурашко оценил влияние вакцины от коронавируса на новорождённых

От момента рождения до четырёх лет дети наиболее подвержены опасности из-за нового штамма ковида "омикрон", а их матери могут укрепить иммунитет малышей при помощи молока, отметил глава Минздрава.

13 января, 14:08

Фото © Pixabay

Вакцинированные от коронавируса женщины защищают от ковида, в том числе от омикрон-штамма, не только себя, но и будущих детей, поскольку иммунитет передаётся через грудное вскармливание. Об этом заявил на Гайдаровском форуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня всё больше и больше говорят о том, что новый штамм "омикрон" в том числе более опасен становится для детей от момента рождения до четырёх лет, как раз младенцы получают иммунитет за счёт грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорождённого", — сказал глава Минздрава.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил готовность системы здравоохранения перед всплеском заражений "омикроном". По его словам, иностранные коллеги рассказывают, что случаев стремительного ухудшения состояния пациентов с новой мутацией меньше, при этом скорость её распространения куда выше, чем у "дельты".

Вирусолог Альтштейн призвал переводить сотрудников на удалёнку из-за омикрон-штамма

Вирусолог Альтштейн призвал переводить сотрудников на удалёнку из-за омикрон-штамма

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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