Мурашко оценил влияние вакцины от коронавируса на новорождённых

Вакцинированные от коронавируса женщины защищают от ковида, в том числе от омикрон-штамма, не только себя, но и будущих детей, поскольку иммунитет передаётся через грудное вскармливание. Об этом заявил на Гайдаровском форуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сегодня всё больше и больше говорят о том, что новый штамм "омикрон" в том числе более опасен становится для детей от момента рождения до четырёх лет, как раз младенцы получают иммунитет за счёт грудного молока матери, поэтому вакцинированная мама — это защита новорождённого", — сказал глава Минздрава.