Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади демонтировали для реставрации
Работы, стоимость которых составит 55 миллионов рублей, планируют завершить к ноябрю.
Фото © Пресс-служба Исторического музея
На Красной площади в Москве демонтировали памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому для проведения реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).
"Сегодня произошло поистине историческое событие — самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершён", — приводит ТАСС слова директора музея Алексея Левыкина.
Отмечается, что монумент был обнесён специальным павильоном, поднят с постамента и перенесён на монтажный стол. Теперь специалисты приступили к детальному обследованию памятника и процессу реставрации, в ходе которого удалят технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведут реставрацию внутренней и внешней поверхности скульптур и барельефов, а также заменят каркас плинта.
Работы, которые проводит Межобластное научно-реставрационное художественное управление, планируется завершить в ноябре, стоимость их составит 55 миллионов рублей.
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