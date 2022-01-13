Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади демонтировали для реставрации

На Красной площади в Москве демонтировали памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому для проведения реставрации. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея (ГИМ).

"Сегодня произошло поистине историческое событие — самый опасный и ответственный момент реставрационных работ, связанный с отсоединением скульптурной группы от постамента, благополучно завершён", — приводит ТАСС слова директора музея Алексея Левыкина.

Отмечается, что монумент был обнесён специальным павильоном, поднят с постамента и перенесён на монтажный стол. Теперь специалисты приступили к детальному обследованию памятника и процессу реставрации, в ходе которого удалят технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведут реставрацию внутренней и внешней поверхности скульптур и барельефов, а также заменят каркас плинта.

Работы, которые проводит Межобластное научно-реставрационное художественное управление, планируется завершить в ноябре, стоимость их составит 55 миллионов рублей.