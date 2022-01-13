В Дублине совершено нападение на паб Конора Макгрегора

В Дублине совершено нападение на паб ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом сообщает Daily Mail.

Заведение не пострадало, поскольку в тот момент было закрыто. При этом на месте происшествия были найдены самодельные взрывные устройства. Полиция начала расследование инцидента.

"Расследуется нападение на лицензированное заведение, расположенное на Дримна-роуд. В итоге ущерб нанесён не был", — заявил представитель местной полиции.