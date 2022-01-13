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В Дублине совершено нападение на паб Конора Макгрегора

На месте происшествия нашли самодельные взрывные устройства.

13 января, 14:12

Фото © ТАСС / Evan Agostini / Invision / AP

В Дублине совершено нападение на паб ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этом сообщает Daily Mail.

Заведение не пострадало, поскольку в тот момент было закрыто. При этом на месте происшествия были найдены самодельные взрывные устройства. Полиция начала расследование инцидента.

"Расследуется нападение на лицензированное заведение, расположенное на Дримна-роуд. В итоге ущерб нанесён не был", заявил представитель местной полиции.

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Макгрегор владеет пабом на Дримна-роуд в Дублине с 2019 года. В столице Ирландии бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях принадлежит ещё одно заведение.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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