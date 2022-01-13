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Генпрокуратура Казахстана завела почти 500 уголовных дел по факту массовых беспорядков

524 подозреваемых в совершении преступлений отправили в изоляторы временного содержания.

13 января, 14:04
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/390590684347115/photos/pb.100064856851697.-2207520000../1398549380217902/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Генеральная прокуратура РК"</a></p>

Фото © Facebook / "Генеральная прокуратура РК"

Казахстанские власти завели 494 уголовных дела против участников беспорядков, 44 из них — по факту совершения терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

"По поручению главы государства Генпрокуратура работает над установлением всех причин и деталей алма-атинской трагедии и террористических атак в других регионах. На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам и другим", — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что 524 подозреваемых в совершении преступлений отправили в изоляторы временного содержания, ещё 412 человек арестованы.

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Ранее Сергей Шойгу сообщил, что ввод миротворцев в Казахстан позволил высвободить 1,6 тысячи человек для борьбы с бандитами. По словам министра обороны РФ, завершить всю работу миротворческого контингента в республике планируется к 19 января.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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