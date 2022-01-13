Генпрокуратура Казахстана завела почти 500 уголовных дел по факту массовых беспорядков
524 подозреваемых в совершении преступлений отправили в изоляторы временного содержания.
Фото © Facebook / "Генеральная прокуратура РК"
Казахстанские власти завели 494 уголовных дела против участников беспорядков, 44 из них — по факту совершения терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
"По поручению главы государства Генпрокуратура работает над установлением всех причин и деталей алма-атинской трагедии и террористических атак в других регионах. На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам и другим", — говорится в релизе.
В ведомстве уточнили, что 524 подозреваемых в совершении преступлений отправили в изоляторы временного содержания, ещё 412 человек арестованы.
Ранее Сергей Шойгу сообщил, что ввод миротворцев в Казахстан позволил высвободить 1,6 тысячи человек для борьбы с бандитами. По словам министра обороны РФ, завершить всю работу миротворческого контингента в республике планируется к 19 января.
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