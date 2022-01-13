Генпрокуратура Казахстана завела почти 500 уголовных дел по факту массовых беспорядков

Казахстанские власти завели 494 уголовных дела против участников беспорядков, 44 из них — по факту совершения терактов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

"По поручению главы государства Генпрокуратура работает над установлением всех причин и деталей алма-атинской трагедии и террористических атак в других регионах. На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 — по убийствам и другим", — говорится в релизе.

В ведомстве уточнили, что 524 подозреваемых в совершении преступлений отправили в изоляторы временного содержания, ещё 412 человек арестованы.