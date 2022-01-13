Канцлер ФРГ Шольц назвал переговоры РФ с США и НАТО "попыткой идти по конструктивному пути"
Также глава немецкого правительства добавил, что в ближайшее время представители Германии, России, Франции и Украины проведут встречу для подготовки контактов в "нормандском формате".
Олаф Шольц © Facebook / Olaf Scholz
Новый канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности и назвал их попыткой "идти по конструктивному пути".
"Очень важно, что мы используем разные форматы", — заявил политик на пресс-конференции в Берлине.
Также Шольц добавил, что в ближайшее время представители Германии, России, Франции и Украины проведут встречу для подготовки контактов в "нормандском формате". Однако когда именно состоится мероприятие, глава немецкого правительства уточнять не стал.
А ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о разногласиях между РФ, США и НАТО по принципиальным вопросам. Представитель Кремля назвал подобное развитие событий плохим, заметив, что этот результат можно зачесть только в минус двух состоявшихся раундов переговоров.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". А 12 января в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры длились больше четырёх часов. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой.
Комментариев: 0