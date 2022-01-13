Канцлер ФРГ Шольц назвал переговоры РФ с США и НАТО "попыткой идти по конструктивному пути"

Новый канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности и назвал их попыткой "идти по конструктивному пути".

"Очень важно, что мы используем разные форматы", — заявил политик на пресс-конференции в Берлине.

Также Шольц добавил, что в ближайшее время представители Германии, России, Франции и Украины проведут встречу для подготовки контактов в "нормандском формате". Однако когда именно состоится мероприятие, глава немецкого правительства уточнять не стал.