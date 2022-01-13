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Первые подразделения российских миротворцев ОДКБ вернулись в Иваново из Казахстана

Они доставлены на родину четырьмя самолётами Ил-76, отметили в Минобороны РФ. Напомним, что завершить всю работу контингента в республике планируется в течение десяти дней.

13 января, 17:19

© VK / mil

Первые подразделения российских военнослужащих в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, осуществив перелёт четырьмя самолётами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации", — сказали представителям СМИ в оборонном ведомстве.

В Алма-Ате прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ

В Алма-Ате прошла церемония завершения миротворческой операции ОДКБ

Ранее Лайф рассказывал, что миротворческий контингент из Казахстана будет выводиться самолётами ВКС России. Запланировано по 20 вылетов в день, в первую очередь с иностранными представителями.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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