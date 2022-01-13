Первые подразделения российских миротворцев ОДКБ вернулись в Иваново из Казахстана

Первые подразделения российских военнослужащих в составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вернулись из Казахстана в пункт постоянной дислокации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, осуществив перелёт четырьмя самолётами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации", — сказали представителям СМИ в оборонном ведомстве.