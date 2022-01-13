Авербух: Валиева на ЧЕ по фигурному катанию может проиграть только самой себе
По словам хореографа, спортсменка подняла планку до максимума, подтвердив прогнозы прошлого года.
Камила Валиева на чемпионате Европы © ТАСС / Сергей Бобылев
Выигравшая с мировым рекордом короткую программу на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию Камила Валиева может проиграть на турнире только самой себе. Такое мнение высказал обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух.
"Валиева находится в фантастической форме. Её выступление сейчас потрясающее. Лучше неё в мире сейчас никто не выступает. Если Камила проиграет чемпионат Европы, то только самой себе", — цитирует хореографа RT.
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По словам Авербуха, спортсменка подняла планку до максимума, подтвердив прогнозы прошлого года и став лидером этого сезона.
Напомним, успешно откатать короткую программу Валиевой не помешало даже падение на тройном акселе в ходе тренировки. Тогда же она чисто исполнила три четверных прыжка, тогда как Анна Щербакова и Александра Трусова по одному.
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