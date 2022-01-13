Авербух: Валиева на ЧЕ по фигурному катанию может проиграть только самой себе

Выигравшая с мировым рекордом короткую программу на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию Камила Валиева может проиграть на турнире только самой себе. Такое мнение высказал обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух.

"Валиева находится в фантастической форме. Её выступление сейчас потрясающее. Лучше неё в мире сейчас никто не выступает. Если Камила проиграет чемпионат Европы, то только самой себе", — цитирует хореографа RT.

По словам Авербуха, спортсменка подняла планку до максимума, подтвердив прогнозы прошлого года и став лидером этого сезона.