В МИД РФ сообщили о завершении вывоза россиян из Казахстана самолётами Минобороны

После стабилизации обстановки в Казахстане мероприятия по вывозу россиян самолётами Министерства обороны РФ завершаются. Об этом сообщили в Департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Уточняется, что с 13 января возобновились пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты.

"Мероприятия по вывозу граждан России самолётами Минобороны завершаются", — сказано в сообщении в телеграм-канале ДСКЦ.

Ранее Лайф писал, что в аэропорту Алма-Аты приземлился первый рейс после массовых беспорядков. Самолёт Air Astana из Антальи совершил посадку в 08:30 по местному времени.