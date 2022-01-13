В МИД РФ сообщили о завершении вывоза россиян из Казахстана самолётами Минобороны
В Ситуационно-кризисном центре внешнедипломатического ведомства уточнили, что с 13 января возобновились пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
После стабилизации обстановки в Казахстане мероприятия по вывозу россиян самолётами Министерства обороны РФ завершаются. Об этом сообщили в Департаменте ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
Уточняется, что с 13 января возобновились пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты.
"Мероприятия по вывозу граждан России самолётами Минобороны завершаются", — сказано в сообщении в телеграм-канале ДСКЦ.
Ранее Лайф писал, что в аэропорту Алма-Аты приземлился первый рейс после массовых беспорядков. Самолёт Air Astana из Антальи совершил посадку в 08:30 по местному времени.
Аэропорт Алма-Аты стал одним из главных мест беспорядков, прошедших в Казахстане. Глава МВД страны Ерлан Тургумбаев ранее заявил, что в захвате воздушной гавани участвовало около 800 человек. В результате из-за действий преступников было отменено около 116 рейсов, в здании аэропорта разграблены магазины.
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