"Газпром" предоставил Еврокомиссии часть сведений о поставках газа

В "Газпроме" сообщили, что Еврокомиссии (ЕК) была предоставлена часть сведений о поставках газа в Европу. Как уточнили в пресс-службе российского холдинга, компания находится в контакте с ЕК.

Из подземных хранилищ Европы подняли более 50% закачанного в прошлом году газа

Ранее Лайф писал, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга.