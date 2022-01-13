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"Газпром" предоставил Еврокомиссии часть сведений о поставках газа

В российской компании заверили, что находятся в контакте с ЕК по данному вопросу.

13 января, 17:31
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2021/december/article545290/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ПАО "Газпром"</a></p>

Фото © ПАО "Газпром"

В "Газпроме" сообщили, что Еврокомиссии (ЕК) была предоставлена часть сведений о поставках газа в Европу. Как уточнили в пресс-службе российского холдинга, компания находится в контакте с ЕК.

"Часть информации уже предоставлена", — заверили в "Газпроме".

Из подземных хранилищ Европы подняли более 50% закачанного в прошлом году газа

Из подземных хранилищ Европы подняли более 50% закачанного в прошлом году газа

Ранее Лайф писал, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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