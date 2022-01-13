"Газпром" предоставил Еврокомиссии часть сведений о поставках газа
В российской компании заверили, что находятся в контакте с ЕК по данному вопросу.
Фото © ПАО "Газпром"
В "Газпроме" сообщили, что Еврокомиссии (ЕК) была предоставлена часть сведений о поставках газа в Европу. Как уточнили в пресс-службе российского холдинга, компания находится в контакте с ЕК.
"Часть информации уже предоставлена", — заверили в "Газпроме".
Ранее Лайф писал, что "Газпром" в 2021 году добыл рекордный за 13 лет объём газа. Кроме того, экспорт в страны дальнего зарубежья в прошлом году вырос на 5,8 миллиарда кубометров, став четвёртым по объёму в истории холдинга.
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